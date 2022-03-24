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Fitch аннулирует рейтинги подсанкционных российских компаний
11:11 24.03.2022 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.
Об этом говорится в заявлении Fitch.
Рейтинги будут аннулированы до 15 апреля 2022 года.
7 марта 2022 года Fitch объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России.
15 марта 2022 года ЕС объявил о запрете предоставлять кредитные рейтинги юридическим, юридическим или органам, созданным в России.
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