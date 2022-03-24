В России не планируют возобновлять льготное автокредитование и лизинг

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что госпрограммы льготного автокредитования и лизинга на данный момент возобновлять не планируется, поскольку в условиях нарушенной цепочки поставок в этом нет смысла.

Денис Мантуров добавил, что в настоящее время Минпромторг совместно с автопромышленной отраслью разрабатывает комплексные меры поддержки российского автопрома на фоне санкций: «Мы сейчас формируем общую позицию с отраслью для того, чтобы вносить в правительство на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки».

Частично автопром уже получил поддержку от правительства РФ, например, была отсрочена уплата утилизационного сбора, предоставлена возможность льготного займа.