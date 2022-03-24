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Лизингодатели требуют от России вернуть более 500 самолетов
10:00 24.03.2022 |
Иностранные лизингодатели потребовали от России вернуть более 500 самолетов, которые находятся в парках российских авиакомпаний. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе заседания Совета Федерации.
"Уже запросы поступили на возврат более чем 500 самолётов иностранного производства", - сказал он.
Глава Минтранса России также заявил, что правительство должно определиться с выкупом самолетов иностранных лизингодателей общей стоимостью $20 млрд. По его словам, авиакомпании пока безуспешно пытаются вести переговоры по этому вопросу.
"Лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты", - отметил министр.
По его словам, авиакомпании пока безуспешно пытаются вести переговоры по этому вопросу. Он также заявил, что помимо объема выкупа есть еще аккредитивы на сумму примерно 200 млрд рублей для всех авиакомпаний.
Савельев отметил, что выход из ситуации должен быть найден до 28 марта, когда, по сути, состоится дефолт авиакомпаний.
Всего в России эксплуатируются 1367 воздушных судов. Из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов. Россия потеряла 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом из-за санкций.
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