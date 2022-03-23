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Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России
23:13 23.03.2022 |
Французский автомобильный концерн Renault остановит свою деятельность на территории России. Решение принято на фоне вторжения России в Украину. Официальное сообщение появилось на сайте компании.
Решение принято по итогам заседания совета директоров Renault Group.
"Группа Renault напоминает, что она уже осуществляет необходимые меры для соблюдения международных санкций",- подчеркнули в компании.
Ранее аналогичные решения были приняты производителями Audi, General Motors, Scania, Skoda.
На московском предприятии Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano.
Renault также владеет контрольным пакетом акций российского автопроизводителя АвтоВАЗ.
Россия была ключевой частью глобальной империи Renault до начала полномасштабной войны против Украины. В 2021 году там было продано 482 264 автомобиля, что делает ее вторым по значению рынком для Renault. Больше компания продала только во Франции, согласно результатам продаж группы за 2021 год.
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