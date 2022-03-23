"IAIS закрыла доступ центробанку России и министерству финансов республики Беларусь ко всем услугам, встречам и любым мероприятиям, которые проводятся IAIS. НБУ искренне благодарен IAIS за поддержку", – говорится в сообщении.
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НБУ приветствует решение IAIS приостановить членство РФ и РБ
21:52 23.03.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) приветствует решение Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS) приостановить членство РФ и РБ в ее составе, сообщила пресс-служба регулятора в среду.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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