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Nestlé ограничивает работу в России
16:59 23.03.2022 |
Швейцарская компания и крупнейший в мире производитель пищевых продуктов Nestlé решила ограничить свою работу в России из-за ее агрессии против Украины.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Мы останавливаем работу брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik среди прочего", - заявили в Nestlé.
В компании добавили, что уже приостановили импорт и экспорт необходимых товаров в и из России, прекратили рекламу и приостановили все капитальные инвестиции в стране.
«Конечно, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении россии», - подчеркнули в швейцарской компании.
В то же время компания заявляет, что продолжит свою деятельность в России, которая будет сосредоточена на обеспечении основных продуктов питания, таких как детское и медицинское питание.
Nestlé отмечает, что если у компании будет какая-то прибыль от деятельности в России, то она передаст его организациям, оказывающим гуманитарную помощь.
«Хотя мы не ожидаем получить прибыль в стране или платить какие-либо соответствующие налоги в обозримом будущем в России, любая прибыль будет передана организациям гуманитарной помощи», - отметили в компании.
Ранее Президент Владимир Зеленский в обращении к швейцарскому народу отметил недопустимость работы иностранного бизнеса в России и подчеркнул, что швейцарская компания Nestlé продолжает работать в России.
Как сообщалось, 24 февраля 2022 года президент российской федерации Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Российские войска разрушают города и селения Украины с использованием артиллерийских систем залпового огня, авиационных ударов и ракетных атак.
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