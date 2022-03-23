Nestlé ограничивает работу в России

Швейцарская компания и крупнейший в мире производитель пищевых продуктов Nestlé решила ограничить свою работу в России из-за ее агрессии против Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы останавливаем работу брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik среди прочего", - заявили в Nestlé.

В компании добавили, что уже приостановили импорт и экспорт необходимых товаров в и из России, прекратили рекламу и приостановили все капитальные инвестиции в стране.

«Конечно, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении россии», - подчеркнули в швейцарской компании.

В то же время компания заявляет, что продолжит свою деятельность в России, которая будет сосредоточена на обеспечении основных продуктов питания, таких как детское и медицинское питание.

Nestlé отмечает, что если у компании будет какая-то прибыль от деятельности в России, то она передаст его организациям, оказывающим гуманитарную помощь.

«Хотя мы не ожидаем получить прибыль в стране или платить какие-либо соответствующие налоги в обозримом будущем в России, любая прибыль будет передана организациям гуманитарной помощи», - отметили в компании.

Ранее Президент Владимир Зеленский в обращении к швейцарскому народу отметил недопустимость работы иностранного бизнеса в России и подчеркнул, что швейцарская компания Nestlé продолжает работать в России.

Как сообщалось, 24 февраля 2022 года президент российской федерации Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Российские войска разрушают города и селения Украины с использованием артиллерийских систем залпового огня, авиационных ударов и ракетных атак.