Как сообщает Baza, российские туроператоры запустили туры в Узбекистан за картами Visa и Mastercard. Если ещё месяц назад это могло показаться бредом, то сегодня данное предложение пользуется спросом..

Стоимость тура в Ташкент на человека составляет 23 тысячи рублей за пару ночей. В эти деньги входит трансфер (аэропорт-отель-аэропорт, отель-банк-отель), проживание в отеле, представитель от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов в банк, услуги курьера и медстраховка.

Туры в Ташкент организовывают из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы. При этом авиаперелет оплачивается отдельно (около 25-30 тыс. рублей из Москвы или от 47 тыс. рублей из Екатеринбурга).

Также организаторы называют «очевидные плюсы»: «Карта принимается к оплате в любых банках мира, поддержка на русском языке, можно оплачивать покупки оффлайн и онлайн».

Вероятно, скоро подобные туры будут предлагать и в другие страны СНГ. Например, банковскую карту россияне могут оформить и в Армении.