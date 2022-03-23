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В США считают, что боевая мощь армии РФ упала ниже 90%
13:48 23.03.2022 |
Боевая мощь России в Украине впервые с начала войны упала ниже 90% ее уровня до вторжения.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
По оценкам Соединенных Штатов, Россия собрала более 150 000 военных вокруг Украины перед вторжением 24 февраля вместе с достаточным количеством авиации, артиллерии, танков и другой огневой техники для полномасштабной атаки.
"Мы оцениваем российскую боевую мощь чуть ниже 90 процентов", - сказал американский чиновник.
"Они тратят очень много, но они также накопили ужасно многое с ранней осени. Впервые они могут быть на уровне чуть ниже 90 процентов", - отметил он.
Представитель Минобороны также критически оценил способность России захватить Украину, описывая проблемы с моральным духом, проблемы с командованием, зависимость от военнообязанных и остановленное продвижение в Киев.
Как сообщалось, разведывательное управление британских вооруженных сил считает, что Украине удалось отстоять преимущество перед РФ в воздушном пространстве, тем самым сорвав выполнение одной из ключевых задач России.
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