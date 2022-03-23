Siemens оставит РЖД без новых поездов из-за нападения России на Украину

Немецкая компания Siemens приостановила контракт на поставку скоростных поездов Сапсан для РЖД из-за нападения России на Украину. Об этом во вторник сказал руководитель российской компании Олег Белозеров, пишет Forbes.

"Нам сообщили, что на данный момент контракт останавливается по покупке Сапсанов. У нас есть Siemens по Сапсанам, до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитая санкции, они могли бы продолжать действовать", - заявил Белозеров.

В то же время Siemens продолжит обслуживать поезда.

В 2019 году РЖД подписали договор стоимостью 1,1 млрд евро на приобретение и техническое обслуживание 13 поездов Сапсан. По условиям соглашения, поезда должны были поставить "дочка" Siemens - Siemens Mobility - и российская группа Синара в период с сентября 2022 по июль 2023 года. Стоимость поездов составила 513,5 млн евро, объем дополнительного соглашения к договору на техническое обслуживание - 583,1 млн евро.