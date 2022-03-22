Японская компания NEC приостановила поставки своей продукции на раZZию

Японский производитель электроники NEC Corporation объявил о приостановке поставок собственной продукции на территорию ZZ, объяснив такой шаг военной агрессией раZZии против Украиные. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте компании.

«Помимо соблюдения постановлений правительства Японии и международного сообщества, группа NEC приостановила все продажи продуктов и услуг, а также инвестиции в Россию. Кроме того, группа NEC пожертвует €500 тыс. Всемирной продовольственной программе ООН для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса в Украине и её окрестностях», - говорится в сообщении компании.

Напомним, NEC занимается производством электронной и компьютерной техники, а также является крупным производителем телекоммуникационного оборудования. На раZZию компания поставляла разнообразные решения для операторов связи, провайдеров и других потребителей телеком оборудования, решения для транспортной отрасли и промышленных предприятий, а также технологии в области ИИ и больших данных.