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Японская компания NEC приостановила поставки своей продукции на раZZию
12:07 22.03.2022 |
Японский производитель электроники NEC Corporation объявил о приостановке поставок собственной продукции на территорию ZZ, объяснив такой шаг военной агрессией раZZии против Украиные. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте компании.
«Помимо соблюдения постановлений правительства Японии и международного сообщества, группа NEC приостановила все продажи продуктов и услуг, а также инвестиции в Россию. Кроме того, группа NEC пожертвует €500 тыс. Всемирной продовольственной программе ООН для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса в Украине и её окрестностях», - говорится в сообщении компании.
Напомним, NEC занимается производством электронной и компьютерной техники, а также является крупным производителем телекоммуникационного оборудования. На раZZию компания поставляла разнообразные решения для операторов связи, провайдеров и других потребителей телеком оборудования, решения для транспортной отрасли и промышленных предприятий, а также технологии в области ИИ и больших данных.
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