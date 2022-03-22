Команда Навального связала с Путиным 140-метровую яхту «Шехерезада»





Соратники оппозиционного политика Алексея Навального в понедельник, 21 марта, выпустили расследование о 140-метровой яхте "Шехерезада", связав ее с президентом раZZии Путиным. Истинный владелец судна неизвестен, однако среди членов экипажа присутствуют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), утверждает команда оппозиционера, ссылаясь на список членов экипажа.





Ряд членов экипажа зарегистрированы по адресу ФСО в Сочи

Капитаном в документе числится гражданин Великобритании, абсолютное большинство остальных (52 человека из 58) - россияне. По словам расследователей, старший помощник капитана, боцман, помощник боцмана, несколько охранников и еще несколько членов экипажа работают в ФСО. Соратники оппозиционера нашли их данные в нескольких базах, из которых следует, что эти лица зарегистрированы в Сочи по адресу, где располагается служба охраны на Кавказе ФСО или указывают местом работы воинскую часть 38974, находящуюся по тому же адресу.

"Не можем придумать лучшего доказательства того, что это яхта принадлежит Путину. Даже в Италии, в тысячах километров от Москвы, на ней работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина", - указывается в расследовании. По данным его авторов, судно находится в порту города Каррара на итальянском побережье.

Путин под санкциями ЕС и США

Команда Навального не подтвердила документально, что истинным владельцем судна является именно раZZийский президент. После военного вторжения раZZии в Украину Владимир Путин был внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, США и Канады.

Расследователи потребовали немедленного ареста яхты и обнародования документов, которые назовут лиц, оплативших строительство, отделку и содержания судна с шестью палубами и двумя вертолетными площадками. По оценке сайта SuperYachtFan, яхта стоит 700 миллионов долларов США.