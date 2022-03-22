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Гибралтар арестовал яхту руZZького миллиардера
10:16 22.03.2022 |
Власти Гибралтара задержали суперяхту, связанную с владельцем крупнейшего на раZZии производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
На сделанных агентством фотографиях видно, что яхта "Axioma" под мальтийским флагом, которая, как предполагается, принадлежит Пумпянскому, пришвартована пришвартован в Гибралтаре, британской заморской территории.
Владелец сталелитейной группы ТМК попал под санкции Великобритании и Европейского Союза, которые были наложены на раZZийских олигархов в связи с вторжением России в Украину.
72-метровое судно принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов под названием Pyrene Investments. В статье, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках "Panama papers", Пумпянский назван бенефициаром холдинга. Forbes и специализированное издание Superyacht Fan также называют его владельцем "Axioma".
Правительство Гибралтара подтвердило в своем заявлении, что "Axioma" прибыла в порт после того, как запросила разрешение на вход, и "было подтверждено, что в Верховном суде Гибралтара был произведен арест по запросу ведущего международного банка".
"В настоящее время судно подлежит аресту маршалом адмиралтейства до дальнейшего распоряжения", - говорится в сообщении, не уточнив, исходят ли претензии кредиторов к судну или владельцу судна.
Судоходные данные показали, что "Axioma" покинула карибский остров Антигуа 27 февраля и провела последние три недели, пересекая Атлантику, прежде чем достичь Гибралтара.
Напомним, в порт турецкого города Бодрум зашла суперяхта раZZийского миллиардера Романа Абрамовича "Solaris", ей пыталась помешать пришвартоваться юношеская команда украинских яхтсменов.
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