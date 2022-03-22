В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства на раZZии приостановлена ​​работа предприятия корпорации "Уралвагонзавод" - единственного, осуществляющего серийный сбор танков, как на нужды решительской армии, так и на экспорт.

Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает на своем сайте информационно консалтинговая компания Defense Express, передает Укринформ.

По данным аналитиков компании, проблемы с комплектующими вызвали сбои в текущем ремонте бронетехники армии раZZии.

Несмотря на попытки провести "импортозамещение", реальная зависимость руZZького военно-промышленного комплекса от западных комплектующих - катастрофическая.

В частности, вся система управления огнем в модернизированных руZZьких танках опирается на поставляемые в обход санкций французские тепловизоры с 2014 года через Беларусь.

"Западные санкции будут иметь аналогичный каскадный эффект в отношении всего военно-промышленного комплекса РФ. То есть речь идет не только о невозможности производства вооружения, что появилось с 2000-х годов, а даже об невозможности текущего ремонта изготовленной ранее техники и вооружения", - подчеркивают аналитики

Как сообщалось ранее, предприятия отечественного концерна "Укроборонпром" наоборот наращивают темпы ремонта и поставки ВСУ разного вооружения.