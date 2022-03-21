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На раZZии кинотеатры будут показывать индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы
17:44 21.03.2022 |
На раZZии вместо голливудских кинокартин будут показывать советские, российские, индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы. Об этом пишет российское издание Ведомости.
РаZZийские сети кинотеатров замораживают цены на стоимость билетов и продукцию кинобаров.
Гендиректор одной из киносетей сообщил, что из-за санкций на 80% выросли расходы на лампы и детали к кинопроекторам.
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