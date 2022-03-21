Украина требует исключения раZZии из FATF (Группа по разработке мер борьбы с отмыванием денег) как государства, финансирующего терроризм.

Об этом свидетельствуют данные соответствующей петиции, передают Українські Новини.

Соответствующую инициативу поддержали в Министерстве иностранных дел, Госфинмониторинге, Верховной Раде и других госорганах.

"Поскольку Россия делает в Украине все больше варварских зверств, ее нужно исключить из всех цивилизованных организаций и платформ. Мы призываем все страны-члены FATF немедленно исключить Россию из консорциума и внести ее в черный список FATF", - заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме этого Госфинмониторинг также просит внести в черный список FATF республику Беларусь.

Неправительственную петицию с призывом исключить раZZию из FATF и внести ее в черный список FATF уже подписала международная группа экспертов - как украинцы, так и иностранцы, в том числе экс-министр финансов Украины Наталья Яресько.

Как сообщали Українські Новини, FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

FATF на постоянной основе контролирует соответствие стран своим стандартам.

В частности, особое внимание уделяется странам, которые находятся в рисковой зоне - "черный список" FATF.