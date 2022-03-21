Финансовые новости
- |
- 21.03.22
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram
16:34 21.03.2022 |
Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на раZZии. Компания Meta владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами - Facebook, Instagram, WhatsApp. Но к последней у раZZийских властей пока претензий нет.
Решение вступает в силу немедленно. Во время суда представитель Генпрокуратуры уточнил, что в случае запрета Meta в раZZии пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.
Запретительные меры не коснутся WhatsApp - генпрокуратура посчитала, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".
Генпрокуратура потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, после того как стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам раZZии и Беларуси. Уже на следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят лишь для постов, написанных в Украине.
"Под видом коммерческой деятельности Meta Platforms <...> распространяет на территории РФ материалы с призывами к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан России", - говорилось в иске.
Как проходил суд
Помимо представителя Генпрокуратуры и адвокатов Meta, в суде присутствовали представители Роскомнадзора и ФСБ, пишет "Медиазона" - издание признано в России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента".
"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать исполнить это решение немедленно", - сказал в Тверском суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор требование поддержал.
"Русофобия не просто имеется, она еще и форсируется", - заявила прокурор Наталья Гашулина.
Когда Гашулина объясняла, почему именно использование Facebook и Instagram не будет считаться экстремистской деятельностью, судья уточнила: "Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет "Фейсбука" в стране?"
"Его и сейчас нет", - коротко ответила прокурор.
Адвокат Виктория Шакина во время своего выступления, что новые правила Meta не допускают призывов к насилию в отношении раZZийских гражданских лиц. Она также подчеркнула, что сама компания не является автором подобных публикаций.
"Истец не доказал, что все материалы, распространяемые сервисами, являются противоречащими закону",- пояснила адвокат и предложила суду обязать Meta удалить конкретные публикации.
"Даже если [Meta] сама не публикует [запрещенную информацию], используются соцсети как инструменты для такой публикации. Как мы видим, Meta не только не отслеживает такие публикации, но и позволяет им существовать", - заявила в ответ прокурор.
Во время прений представитель ФСБ Игорь Ковалевский похвалил Роскомнадзор и Генпрокуратуру за "огромную работу" при подготовке иска. По его словам, компания Meta действует "против целей и задач спецоперации, которую проводят в Украине вооруженные силы".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кандидатский максимум: как Еврокомиссия будет подталкивать Украину к членству в ЕС
|Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России
|Почему вариант без НАТО для Украины – не вариант. Экономика вопроса
|Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК «Пэтриот» после передачи Украине ее систем С-300
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram
|Египетский фунт дешевеет более чем на 16% к доллару
|Еврокомиссия обещает как можно быстрее дать заключение о готовности Украины к членству в ЕС
|ЕС увеличит военную помощь Украине до 1 млрд евро - МИД Германии
|Российские ритейлеры предупреждают о сбоях в поставках молока
|Китай пытается снять российско-украинскую войну с повестки дня G20
Это интересно
|Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс
|Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев
|Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
|BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов