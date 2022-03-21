Финансовые новости
- |
- 21.03.22
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Российские ритейлеры предупреждают о сбоях в поставках молока
10:52 21.03.2022 |
Торговые сети в России столкнулись со сбоями в поставках соков и молока в магазины из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на двух ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания.
Они отметили, что на сегодняшний день на рынке фиксируется дефицит тетрапака и картона, а также есть сложности с закупкой упаковочной пленки.
В нынешних условиях компании рассматривают альтернативные варианты тары для молока и соков - вплоть до бидонов, сообщил изданию один из крупных производителей, работающих с торговыми сетями. Представитель "Вкусвилла" подтвердил, что компания ожидает трудности с поставками упаковки из тетрапака и пьюрпака и уже начала тестировать отечественные аналоги.
Альтернативных поставщиков упаковочного материала ищут и в X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), хотя пока перебоев с поставками компания не заметила, сообщил представитель группы. В Минсельхозе газете рассказали, что собрали с участников рынка данные о потребностях в различных видах упаковки и передали их в Минпромторг. Представитель ведомства подтвердил повышенный спрос на молочную упаковку, но заверил, что у производителей есть запасы сырья и материалов.
Отмечается, что нехватка упаковочных материалов уже привела к росту цен: транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка - на 100%, картонные пачки для соли - на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка - на 89%, приводит издание данные "Руспродсоюза".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России
|Почему вариант без НАТО для Украины – не вариант. Экономика вопроса
|Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК «Пэтриот» после передачи Украине ее систем С-300
|Посевная под «градами». Под угрозой треть урожая, но Украине хватит. А остальному миру?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Российские ритейлеры предупреждают о сбоях в поставках молока
|Китай пытается снять российско-украинскую войну с повестки дня G20
|Российские магазины электроники и бытовой техники отменяют продажи в кредит и в рассрочку
|РФ разрешила Беларуси не платить обязательства по госкредитам 5-6 лет
|Байден посетит Польшу, чтобы обсудить с Дудой войну в Украине
|ЕС рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго против РФ
Это интересно
|Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
|BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе