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Российские магазины электроники и бытовой техники отменяют продажи в кредит и в рассрочку
09:03 21.03.2022 |
Российские продавцы электроники отказываются от продажи товаров в рассрочку. В некоторых торговых центрах в салонах бытовой техники также отменили продажи товаров в кредит.
Источник подтверждает, что монобрендовая сеть Apple re:Store отказалась от продажи товаров в кредит, а «М. Видео - Эльдорадо» прекратили торговать в рассрочку. По словам представителей сетей, стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники таким способом стало накладно из-за повышения ключевой ставки Центробанка России и волатильности курсов валют.
Также представители сетей бытовой техники объяснили, что рассрочка по сути является формой скидок, которые делать на фоне подорожания всех товаров в современных реалиях просто невозможно.
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