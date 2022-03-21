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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Российские магазины электроники и бытовой техники отменяют продажи в кредит и в рассрочку

 

Российские продавцы электроники отказываются от продажи товаров в рассрочку. В некоторых торговых центрах в салонах бытовой техники также отменили продажи товаров в кредит.

Источник подтверждает, что монобрендовая сеть Apple re:Store отказалась от продажи товаров в кредит, а «М. Видео - Эльдорадо» прекратили торговать в рассрочку. По словам представителей сетей, стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники таким способом стало накладно из-за повышения ключевой ставки Центробанка России и волатильности курсов валют.

Также представители сетей бытовой техники объяснили, что рассрочка по сути является формой скидок, которые делать на фоне подорожания всех товаров в современных реалиях просто невозможно.
 

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