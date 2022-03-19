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Bosch сворачивает деятельность в России. Ее детали нашли в российской военной технике
09:24 19.03.2022 |
Немецкая компания Robert Bosch GmbH заявила, что сворачивает свою деятельность в России. Такое решение компания приняла после того, как Украина заявила об использовании Россией деталей Bosch в военной технике, пишет Bloomberg.
Использование запчастей Bosch в "негражданских" целях противоречит ее политике, заявила компания.
"Из-за признаков того, что продукция Bosch - вопреки местным договорным соглашениям - могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам", - говорится в заявлении Bosch.
Bosch заявила, что ожидает полной остановки производства на российских заводах, в том числе на заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге.
По информации Der Spiegel, министерство экономики и защиты климата Германии начало расследование относительно Bosch, поскольку экспорт товаров двойного использования в Россию был запрещен Евросоюзом еще в 2014 году в рамках санкций за оккупацию Крыма.
Расследование началось после того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в российских военных автомобилях, используемых армией для вторжения в Украину, были обнаружены запчасти производства компании Bosch. По словам министра, Bosch "в течение многих лет поставляет компоненты, необходимые для российских военных автомобилей".
В последние годы в Германии было возбуждено несколько дел в связи с экспортом товаров двойного назначения в Россию. Чтобы обойти запрет и обмануть немецких таможенников, экспортеры указывали в сопроводительных документах, что покупателями являются гражданские фирмы. Речь, в частности, о поставках специальных металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники, писала Немецкая волна.
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