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LG приостановила все поставки техники в Россию
09:14 19.03.2022 |
Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics приостановил все поставки техники в Россию.
"LG Electronics приостановил все поставки техники в Россию" - написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
Также официальный аккаунт LG в Facebook в комментариях пользователям сообщает, что судьба завода в России уже находится в процессе обсуждения.
"Мы любим Украину за ее свободу и мир. Мы уже планируем гуманитарную поддержку и план обновления Украины", - пишут в LG Electronics.
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