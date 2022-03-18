Burger King прекращает корпоративную поддержку ресторанов в России

Материнская компания сети ресторанов Burger King, корпорация RBI прекратила всю корпоративную поддержку своих заведений в России.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в открытом письме президента RBI Дэвида Шеара.

"Мы прекратили всю корпоративную поддержку российского рынка, в том числе операционную, маркетинговую и содействие в поставках в дополнение к отказу в утверждении новых инвестиций и расширения", - отметил Шеар.

По его словам, RBI обратился к оператору сети Burger King в России с требованием немедленно прекратить работу ресторанов, но получил отказ. Хотели бы мы немедленно прекратить всю работу Burger King в России? Да. Есть ли у нас сейчас возможность принудить к исполнению этого решения? Нет", - подчеркнул президент RBI.

Он добавил, что корпорация уже приступила к процессу выхода из российского бизнеса. "Мы были бы рады сделать это немедленно, но очевидно, что на это понадобится время с учетом условий нашего действующего общего договора", - отмечается в письме.

В RBI также пообещали направить все доходы от деятельности в России в УВКБ ООН и немедленно передать этой международной организации 1 млн долл. США. "Мы также сотрудничали с владельцами франшиз более чем в 25 странах, чтобы распространить купоны на питание в заведениях сети на 2 млн долл. среди НГО, которые поддерживают украинских беженцев", - заверил Шеар.

Напомним: рестораны Burger King остаются одной из немногих западных сетей, которые продолжают работать в России после ее вторжения в Украину.