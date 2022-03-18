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Крупнейший в мире производитель стекла приостанавливает инвестиции в Россию
15:18 18.03.2022 |
Японская глобальная компания AGC Inc., являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, приостанавливает инвестиции в РФ из-за ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.
В компании заявили, что глубоко обеспокоены ситуацией в Украине и надеются, что мир будет восстановлен как можно скорее.
«В свете текущей ситуации группа решила приостановить инвестиции в страну (Россию - ред.), включая ремонт стекловаренных печей. Что касается автомобильного стекла, то группа значительно сократила производство и отгрузку производителям автомобилей в России», - говорится в заявлении.
В Украине AGC Group занимается продажей архитектурного стекла и заменой автомобильного стекла, но в силу текущих обстоятельств деятельность бизнеса приостановлена. AGC подтвердила безопасность 24 сотрудников в Украине.
В России AGC Group занимается преимущественно архитектурным и автомобильным стеклянным бизнесом.
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