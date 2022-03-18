Россия отменила голосование по ее резолюции в Совбезе ООН

Россия решила отменить голосование в Совете Безопасности ООН по внесенному ею проекту резолюции о гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщил в четверг, 17 марта, постпред России в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия не отзывает проект резолюции, а лишь пока не запрашивает голосование по этому документу. По словам Небензи, "делегации в ООН сталкиваются с давлением Запада, включая экономический шантаж, чтобы те не поддержали проект". Как сообщили дипломаты в Нью-Йорке, Москве не удалось найти достаточного числа сторонников внесенной ею резолюции. По мнению агентства AFP, это означает, что поддержать российский документ отказался даже Китай .

Россия представила проект резолюции "Об ухудшении гуманитарной ситуации в Украине" 15 марта и запросила на следующий день провести голосование в Совбезе ООН. Документ включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня". Голосование было перенесено сначала на 17 марта, а затем на 18 марта.

Дипломаты: Российский проект резолюции по Украине "обречен на провал"

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, назвала российский проект резолюции "фарсом", "обреченным на провал". По мнению дипломатов, у этого документа не было шансов быть принятым, поскольку западные страны наложили бы на него вето, отмечает AFP. Для принятия резолюции Совета Безопасности требуются как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Великобритании, Франции или США.

Ранее в марте Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вывести войска с территории Украины. Документ поддержало 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран - Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. Еще 35 государств, включая Китай, воздержались.