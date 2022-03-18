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Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине
11:05 18.03.2022 |
Президент РФ Владимир Путин в четверг 17 марта провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему, чего российская сторона требует от Украины в переговорах.
Об этом сообщает BBC, цитируя главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калына, присутствовавшего во время разговора.
По его словам, главное требование Кремля - "нейтралитет" Украины и отказ от евроатлантического курса.
Далее РФ продолжает говорить о "разоружении Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России", "защите русского языка" и "денацификации".
Также у России есть свои требования относительно статуса ОРДЛО и оккупированного Крыма, но конкретных деталей Калын не озвучил.
Путин якобы сказал, что перед финальной договоренностью потребуется личная встреча с Зеленским.
Напомним, на днях Financial Times опубликовали якобы проект договоренности между Украиной и РФ о прекращении войны. По данным издания, соглашение включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на её территорию после 24 февраля.
В Офисе президента заявили, что эта редакция отражает позицию российской стороны.
В то же время, 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у НАТО "нет сил остановить Владимира Путина", поэтому Украина хочет создать новый альянс, чтобы положить конец войне.
Он также сказал, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.
В МИД Украины заявили, что Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем.
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