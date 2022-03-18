Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

Президент РФ Владимир Путин в четверг 17 марта провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему, чего российская сторона требует от Украины в переговорах.

Об этом сообщает BBC, цитируя главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калына, присутствовавшего во время разговора.

По его словам, главное требование Кремля - "нейтралитет" Украины и отказ от евроатлантического курса.

Далее РФ продолжает говорить о "разоружении Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России", "защите русского языка" и "денацификации".

Также у России есть свои требования относительно статуса ОРДЛО и оккупированного Крыма, но конкретных деталей Калын не озвучил.

Путин якобы сказал, что перед финальной договоренностью потребуется личная встреча с Зеленским.

Напомним, на днях Financial Times опубликовали якобы проект договоренности между Украиной и РФ о прекращении войны. По данным издания, соглашение включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на её территорию после 24 февраля.

В Офисе президента заявили, что эта редакция отражает позицию российской стороны.

В то же время, 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у НАТО "нет сил остановить Владимира Путина", поэтому Украина хочет создать новый альянс, чтобы положить конец войне.

Он также сказал, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.

В МИД Украины заявили, что Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем.