Как война РФ против Украины убивает IT-сферу в Беларуси

Война России против Украины спровоцировала очередной отток IT-компаний и специалистов из Беларуси. Как пишут белорусские СМИ, айтишники массово покидают страну: фирмы даже заказывают чартеры, чтобы вывезти сотрудников. Среди основных причин - новые западные санкции, из-за которых зарубежные заказчики отказываются работать с белорусскими компаниями, пока те находятся в Беларуси, проблемы с финансовыми расчетами, а также опасения айтишников быть призванными на войну с Украиной. В то же время администрация Парка высоких технологий (ПВТ - специальная экономическая зона) предлагает айтишникам новые льготы, чтобы остановить уход резидентов и спасти сектор.

Массовый отток IT-специалистов

Белорусское издание "Наша Нива" в начале марта опубликовало материал, в котором утверждается, что в стране начался массовый релокейт айтишников, счет которых идет на тысячи. По информации издания, из-за войны и санкций против Беларуси и России, до 80% всей белорусской IT-отрасли может исчезнуть.

"Останутся те компании, кто работает на внутренний и российский рынок, а также те программисты, которые имеют в республике большие и глубокие якоря в виде больных родителей, ипотеки с невозможностью продать и подобного", - пишет "Наша Нива".

Тот факт, что страна перешла в режим экспорта программистов, а не услуг, подтверждают DW и белорусские IT-специалисты. Так, об оттоке айтишников говорит руководитель компании Andersen Александр Хомич: "После ситуации в 2020 году у нас уехало 5-10% сотрудников. Сейчас я полагаю, что может уехать еще процентов 20. Это не подавляющее число, но видимое".

По его словам, западные заказчики требуют, чтобы специалисты не работали с территории России или Беларуси, поэтому зачастую переезд происходит не по инициативе сотрудника. "Заказчики говорят, что не хотят подпасть под санкции. Как правило, это касается крупных компаний, а те, что поменьше, относятся лояльнее, но все равно просят нас помочь, чтобы они не попали под вторичные санкции. Примерно половина заказчиков просит, чтобы мы уехали", - рассказывает Хомич.

Как поясняет руководитель Andersen, в целом закрывать офис в Беларуси пока не планируется, ведь когда в фирме работает 1000 человек - это тяжело, многие не хотят оставлять свои семьи. "Формально, уже завтра 50% должны встать и уехать из страны, но это скорее всего не произойдет. Мы будем уговаривать, упрашивать. Пока нелегко и непонятно, что будет дальше", - говорит Хомич.

В свою очередь известный белорусский венчурный инвестор Юрий Мельничек в интервью проекту "Жизнь-малина" говорит, что сейчас из страны уехали самые "мейнстримовые" компании. "В той области, которой я занимаюсь, где продукты сделаны локально, но используются глобально, они почти все уехали - больше, чем 95%. Но в то же время есть айтишка, которая работает на внутренний и российский рынок - она вся останется тут, внутри "занавеса", - считает инвестор.

Из-за ситуации с IT Беларусь может потерять до 4% ВВП

Такая ситуация на IT-рынке не может не отразиться на экономике Беларуси, которая очень гордилась своими айтишниками и на протяжении долгого времени развивала бренд "IT-страна". Ухудшение началось еще на волне протестов в 2020 году, однако, как говорит директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, сегодняшняя ситуация более серьезная, ведь сейчас белорусские компании резко стали токсичными.

"Мы видим гораздо больший отток. И боюсь, это будет невозвратный процесс и более активный, если в стране не будет политических изменений. В 2020 году мы говорили, что уехали 5-10% айтишников, то сейчас можно говорить о 20-30% - и, в первую очередь, это коснется продуктовых компаний", - подтверждает в своих прогнозах Борнукова данные IT-фирм.

Что касается экономики Беларуси в целом, то и тут можно говорить о серьезных объемах - как минимум это затронет до 4% ВВП страны. "Но надо понимать, что есть масса сопутствующих факторов, например экспортная выручка. В прошлом году было более 2 млрд выручки только у ПВТ - это важный компонент экономики, но сейчас она пойдет не к нам. Кроме того, в Беларуси появился класс айтишников, около 100 тысяч платежеспособных людей, что оказывало влияние на другие отрасли - от недвижимости до сферы услуг и баров", - отмечает Катерина Борнукова.

Руководитель одной из старейших IT-компаний в Беларуси, пожелавший остаться анонимным, тоже подтверждает, что отток принимает серьезные масштабы и указывает, что это может отрицательно повлиять на всю экономику. "В среднем программист приносит в страну в валюте примерно 3000 долларов в месяц, которые обменивались на рубли и тратились здесь, создавая рабочие места еще 4-5 белорусам. Потери подсчитать нетрудно", - говорит руководитель IT-фирмы.

ПВТ пытается остановить отток айтишников

Чтобы остановить отток айтишников из Беларуси, администрация ПВТ сначала предложила им обсудить "оперативные меры поддержки IT-отрасли", а затем прислала письмо с проектом изменения условий работы для IT-компаний. Среди нововведений - отсрочка от призыва, мораторий на все проверки и уголовные дела в IT по экономическим статьям, снижение подоходного налога до 9%, помощь государства компаниям по внешнеторговым платежам, разрешение использования криптовалюты.

Также ПВТ предлагает разрешить дистанционную работу в других странах и внесение наличных на счета без подтверждения происхождения. По словам администрации, эти идеи уже внесены в правительство.

Александр Хомич, чья компания Andersen является резидентом ПВТ, предложения администрации оценивает как разумные, особенно отсрочку призыва для программистов. "Многие уезжают, потому что не хотят даже допускать мысль, что им придется стрелять в своих коллег-украинцев. Может получиться так, что мой программист-белорус встретится с ружьем с коллегой из Украины. Никто не хочет этого допустить, поэтому отсрочка, если будет принята, здорово успокоила бы айтишников".

В свою очередь соучредитель tut.by Кирилл Волошин к идеям ПВТ отнесся скептически. "Изменения нужно вносить в страновые вопросы, а не айтишные: про ликвидацию беззакония, насилия, пыток, идеологизации. Возвращения свободы слова, собраний, прозрачности выборов, демилитаризации территории от российской армии и прочее. Абсолютно очевидные антидиктатурные вопросы, без решения которых токсичность страны продолжит нарастать", - написал предприниматель на своей странице в Facebook.

IT-индустрию в Беларуси ждет качественная перестройка

Экономист Катерина Борнукова тоже говорит о важности политического фактора. "Отсрочка, мораторий - это все здорово, но вопрос в том, насколько поверят этим обещанием в стране, где "иногда не до законов". С одной стороны, предложения, может, и хорошие, но с другой - зарубежные фирмы могут просто не хотеть работать с белорусскими компаниями, и этими предложениями эта проблема не решается".

На удержание сектора, по словам Борнуковой, идеи администрации ПВТ не сработают и IT-индустрию ждет качественная перестройка: "Может это перетянет российские фирмы, которые работают на внутренний рынок и будут пользоваться этими льготами, часть из которых тоже "не до законов" - я говорю про крипту и наличность. Возможно, останутся те, кто работает на сектора вроде гэмблинга и азартных игр. Для таких вещей Беларусь может стать оазисом, но думаю, это не решит проблему в корне".

Александр Хомич, говоря о будущем белорусского IT, не прогнозирует серьезных катаклизмов. "Да, есть отток, от выручки ПВТ можно отнять 30%. Но появились новые айтишники, есть те, кто работают на Россию и Ближний Восток. Если Европа откажется, то Россия засосет в себя наших айтишников как горячие пирожки", - считает предприниматель.

Руководитель одной из IT-фирм в комментарии для DW отмечает, что из-за оттока специалистов высокого класса (которые легко находят работу в любой стране), Беларусь может столкнуться с ухудшением качества разработки программного обеспечения. "С другой стороны, поток желающих работать удаленно на весь мир растет. При всех проблемах работа в IT-сфере более высокооплачиваемая и стабильная. И если наши специалисты не будут востребованы нашей "IT-страной", то многие пока станут частью глобального IT-мира. А значит, шанс остается", - считает предприниматель.