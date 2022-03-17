В России остановил полеты крупнейший в стране авиаперевозчик «Волга-Днепр»

Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты, сообщила в четверг, 17 марта газета "Коммерсант". Как отмечает издание, это связано с тем, что европейские регуляторы запретили деятельность двух европейских компаний, входящих в группу "Волга-Днепр" и основанных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.

По сведениям "Коммерсанта", авиарегуляторы Великобритании и Германии запретили деятельность британской CargoLogicAir и немецкой CargoLogic Germany еще 10 марта. Основанием для запрета стало российское гражданство Исайкина. Самолеты российских компаний группы "Волга-Днепр" также не летают уже несколько дней из-за сложностей с их перестрахованием.

По данным Росавиации, только в январе "Волга-Днепр" занимала 47% российского рынка авиационных грузоперевозок. Самолеты группы совершали несколько десятков рейсов ежедневно.