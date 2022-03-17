Россия выплатила купон по евробондам в валюте

Выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, сообщило правительство России.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов - это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.

"Минфин сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет", - сказано в сообщении кабмина.

Ранее в четверг Минфин РФ сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.