Российские производители стали от санкций ЕС потеряют $9 миллиардов

Совокупные убытки российских производителей стали в результате европейских санкций составят около $9 млрд.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

"Санкции Евросоюза коснутся около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупный ущерб ее российских производителей будет составлять около $9 млрд", - отмечается в сообщении.

Так, "Северсталь" уже прекратила экспорт в страны Евросоюза из-за санкций. Она столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок своей продукции из-за санкций в отношении основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

Европейский рынок важен для "Северстали". Компания поставляла туда 2,5 млн тонн металла и получала 34% всей выручки - около $3,9 млрд в год.

За первый день российского вторжения в Украину потери Мордашова достигли 4,2 миллиарда рублей из-за изменения биржевой стоимости ценных бумаг.

Как сообщалось, международные финансово-аналитические компании утверждают, что экономика России стремительно приближается к дефолту из-за невиданных санкций и экспортных ограничений со стороны Запада.