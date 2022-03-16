Токаевская перестройка в Казахстане: усилить роль парламента, уменьшить роль семьи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу пообещал перестроить политическую систему и рассказал о предварительных данных расследования январских беспорядков в республике.

Казахстан, по словам Токаева, перейдет от "суперпрезидентской формы правления" к президентской республике с сильным парламентом, президент не будет участвовать в работе партий, а его родственники - занимать государственные должности.

"Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал Токаев в среду, спустя два месяца после подавления массовых беспорядков.

Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили "миротворческий контингент".

Эксперты расценивали январские события в Казахстане как борьбу за власть внутри элит, итогом которой стал окончательный уход "отца нации" и первого президента Нурсултана Назарбаева из руководства страной.

Как говорила Би-би-си эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон, Назарбаев, по-видимому, обеспечил безопасный выезд самых важных членов своей семьи и возможность для родственников спокойно отказаться от своих активов в Казахстане в течение некоторого периода времени. Токаев же получил полный контроль над государственным аппаратом, устранив влияние семьи Назарбаевых, и показал, кто действительно находится у руля страны.

После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.

Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева стала постепенно лишаться своих позиций.

Племянник Назарбаева арестован

Очередным родственником, расставшимся с постом в крупной госкомпании, стал племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Во вторник его арестовали по обвинению в коррупции. Антикоррупционная служба Казахстана задержала 51-летнего племянника первого президента 13 марта. В Телеграм-канале службы позже сообщили, что Сатыбалды - фигурант дела о коррупции особо крупном размере в АО "Казахтелеком". На следующий день после задержания в алма-атинском офисе компании прошел обыск.

Сатыбалды в течение своей карьеры занимал должности заместителя мэра Астаны, вице-президента компании "Казахойла", первого вице-президента "Казахстанских железных дорог" и секретаря партии "Нур Отан", которой руководил его дядя. В 2018 году он вошел в список 50 самых богатых жителей страны по версии Forbes.

Что еще сказал Токаев

Власти с самого начала заявляли о попытке государственного переворота и утверждали, что в январских беспорядках принимали участие некие "иностранные террористы"; в обращении Токаев повторил этот тезис и заявил, что их целью был захват власти в республике.

"Террористы атаковали государственные органы, стратегические объекты и объекты бизнеса, стреляли в мирных жителей, чтобы очернить власть. Все это иностранные радикальные силы хотели использовать в своих целях. Они пытались превратить Казахстан в поле битвы и разрушить наши мирные жизни. Они хотели отстранить президента от власти", - заявил президент.

По его словам, правоохранительные органы также продолжают следствие по делу о заговоре казахстанских силовиков, которые принимали участие в беспорядках.

"Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. Впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных", - сказал Токаев.

Кто еще лишился постов из прежней элиты

Руководящие посты после беспорядков 5 января покинули Димаш Дасанов, Кайрат Шарипбаев, занимавшие посты национальных нефтегазовых компаниях. Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей.

Также после беспорядков был арестован весь руководящий состав комитета национальной безопасности Казахстана, кроме племянника первого президента Самата Абиша. Наблюдатели ожидают, что задержан будет и сам Абиш.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая в понедельник в нижней палате парламента, заявил, что по фактам пыток и превышения полномочий казахскими правоохранителями во время беспорядков завели 243 уголовных дела.

По этим делам задержаны девять должностных лиц, из них восемь сотрудников департаментов Комитета национальной безопасности и один полицейский. Все они арестованы.

19 января нижняя палата парламента Казахстана приняла поправки к конституционным законам, лишив первого президента Нурсултана Назарбаева пожизненных должностей руководителя Совета безопасности Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана. Теперь эти посты должен занимать действующий президент, то есть Касым-Жомарт Токаев.