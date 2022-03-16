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Украина инициирует внесение Беларуси в черный список FATF
09:46 16.03.2022 |
Госслужба финансового мониторинга Украины призывает руководителей Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) признать Беларусь страной, распространяющей оружие массового поражения, и внести ее в "черный список" FATF.
Об этом сообщается на Facebook-странице Госфинмониторинга, передает Укринформ.
В ведомстве отметили, что при поддержке и содействии Беларуси (логистика, аэропорты, военные базы, оружие и военная техника, военнослужащие и т.д.) Россия продолжает открытую агрессию против Украины.
"По сути, территория Беларуси при содействии и поддержке политического руководства этого государства является плацдармом для осуществления вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
В этой связи глава Госфинмониторинга инициировал обращение к президенту FATF с призывом признать сб страной, распространяющей оружие массового уничтожения, и внести его в "черный список" FATF.
Учитывая, что действия РБ, которые в соответствии с рядом международных конвенций считаются преступлениями терроризма и распространения оружия массового уничтожения, также инициировано обращение к председателю и исполнительному секретарю Эгмонтской группы с призывом прекратить доступ Беларуси к защищенному каналу связи группы и лишить ее членства. в данной организации.
В Госфинмониторинге проинформировали, что контролируют вопрос внесения в "черный список" FATF россии и ее исключение из этой международной организации. Такие шаги были инициированы ведомством в письмах руководству FATF от 27 февраля, 4 и 5 марта.
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) - межправительственный орган, целью которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег. Одним из направлений деятельности FATF является определение так называемых некооперативных стран и территорий и составление их перечня (черного списка). Хотя внесение страны в этот список и не ведет к "автоматическому" применению санкций со стороны мирового сообщества, оно свидетельствует о минимальном уровне доверия к ней со стороны зарубежных инвесторов.
Эгмонтская группа - объединение финансовых разведок 165 стран. Госфинмониторинг Украины приняли в группу в июне 2004 года.
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