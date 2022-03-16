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Michelin останавливает производство шин на заводе возле Москвы и экспорт в Россию
20:53 15.03.2022 |
Французский производитель шин Michelin решил остановить завод в городе Давыдово в Московской области и экспорт своей продукции в Россию в ответ на ее вторжение в Украину. Об этом говорится на его сайте.
На российском заводе Michelin, открытом в 2004 году, работают около 750 человек. Его мощность достигает 2 млн автомобильных шин в год. В основном они продаются в России и некоторых странах Северной Европы.
На Россию приходится около 2% от общей выручки Michelin и примерно 1% производства.
Michelin - второй по величине производитель шин в мире после японской Bridgestone, которая также сообщила о закрытии производства в России.
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