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Reuters отключил свою информационную платформу для клиентов из РФ. На очереди Bloomberg
20:47 15.03.2022 |
Одна из крупнейших в мире торгово-информационных платформ Refinitiv (ранее - Reuters) приостановила доступ клиентов из России ко всем своим продуктам и услугам. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
"В ответ на обращение Национального банка Refinitiv приостановил предоставление услуг в сфере передачи данных и аналитики всем клиентам, работающим на территории России. Это стало следующим шагом после прекращения доступа к продуктам, содержащим новости и комментарии для клиентов в России", - говорится в сообщении.
Нацбанк также ожидает решение об отключении финучреждений агрессора от терминалов Bloomberg на аналогичное обращение НБУ.
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