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Редактор Первого канала выступила в прямом эфире против войны
08:35 15.03.2022 |
Вечером 14 марта сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова в прямом эфире вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: "No war.Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war" в то время, когда ведущая программы "Время" Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям.
Еще перед выходом в эфир Овсянникова записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин".
Овсянникова рассказала, что ее отец - украинец, а мать - русская, "и они никогда не были врагами". Она заявила, что "Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну", и призвала россиян выходить на антивоенные митинги.
"Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального, мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны", - добавила она.
Марину Овсянникову задержали
DW удалось связаться с адвокатом Марии Овсянниковой Даниилом Берманом. В момент публикации статьи он находится возле ОВД Останкинского района Москвы, где предположительно содержится задержанная. Там ли она, и что с ней там происходит, Берман точно сказать не может, поскольку его, как и других адвокато, через КПП не пропустили. По словам Бермана, единственная возможность удостовериться, что Овсянникова находится в этом ОВД, - дождаться, когда ее будут выводить. Что он и намерен делать.
По предварительной информации, в отношении Овсянниковой собираются составить административный протокол по новой статье 20.3.3 КоАП о "дискредитации использования российских войск".
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