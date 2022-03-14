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«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» остались без новых релизов западных исполнителей
19:35 14.03.2022 |
Стало известно, что российские музыкальные сервисы испытывают трудности с загрузкой в свои библиотеки новых релизов западных исполнителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей пресс-служб «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
В «Яндекс.Музыке» сообщили, что в настоящее время на территории России ограничен доступ к некоторым новым трекам зарубежных правообладателей. «Мы работаем с нашими партнёрами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объёме», - сообщили в компании. Какие именно новинки не доступны российским пользователям сервиса, не уточняется. Напомним, ранее о введении разных ограничений на работу в стране публично заявили Universal, Warner и Sony Music.
С такими же проблемами на этой неделе столкнулся сервис «VK Музыка». В компании отметили, что контент лейблов, которые решили приостановить свою деятельность на территории России, доступен, но новые записи не публикуются. Представители сервиса также отметили, что некоторые артисты принимают решение о точечном изъятии своих треков, но такие случаи единичны.
Представители компаний не уточнили, какие именно новинки не опубликованы в библиотеках отечественных сервисов. Среди заметных новинок прошлой недели выделяется сингл Zeit группы Rammstein, лицензиаром которого выступает Universal, в настоящее время действительно отсутствующий в библиотеках «Яндекс.Музыки» и «VK Музыки».
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