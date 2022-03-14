В Казахстане ввели ограничения на вывоз наличной валюты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", которым запретил вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США, сообщила пресс-служба главы государства.

"В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США", - говорится в тексте указа.

Кроме того, под запрет для вывоза за границу попали слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра.

В свою очередь пресс-служба Национального банка Казахстана пояснила, что ограничения введены "в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса".

Нацбанк отмечает, что в настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.

"Банки второго уровня Республики Казахстан обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", - пояснила пресс-служба финрегулятра.