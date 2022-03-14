Финансовые новости
- |
- 14.03.22
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Bayer приостановила инвестиции в Россию и Беларусь
13:56 14.03.2022 |
Немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer приостановила рекламу и инвестиции в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставками необходимых продуктов в области здравоохранения и сельского хозяйства", - говорится в заявлении.
Ограничение включает приостановку всех рекламных и других мероприятий по продвижению продукции. Прекращение проектов капитальных инвестиций на неопределенный срок. Отказ от новых деловых возможностей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Вы — часть экономического фронта». Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе
|«Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
|Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт на границе с Украиной, чтобы втянуть ВС РБ в войну - Командование ВС ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bayer приостановила инвестиции в Россию и Беларусь
|Белорусско-китайское предприятие по сборке Geely приостановит производство
|Россия уже потеряла 50% экспорта нефти — Михаил Крутихин
|The Guardian: мир столкнется с дефицитом продовольствия и голодом
|Крупнейший в мире производитель шин Bridgestone останавливает завод в России
|Cargill прекращает инвестиции в РФ, работа предприятий продолжится
Это интересно
|Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender
|eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России
|Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters
|YouTube заявляет о блокировке каналов российских госСМИ по всему миру и прекращении монетизации в РФ
|Британцы поставили рекорд температуры плазмы в компактном термоядерном реакторе — «термояд в каждый дом» обретает черты
|Россию оставили без покемонов. Разработчик и издатель игры Pokemon Go приостановил доступ к своим играм в России
|США отключили в России мобильную спутниковую связь Globalstar