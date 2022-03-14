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Мировой лидер на рынке промышленных компрессоров отказывается от новых заказов из России
11:17 14.03.2022 |
Швейцарская компания Burckhardt Compression, являющаяся одним из мировых лидеров по производству промышленных поршневых компрессоров, объявила об отказе от экспорта своей продукции в Россию. Об этом говорится на ее сайте.
"С большой тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдает за новостями о конфликте между Россией и Украиной. Как следствие, совет директоров и правление решили больше не принимать новые заказы из России или для нее. Решение вступает в силу немедленно", - заявила компания.
Компрессорные системы Burckhardt Compression используются в таких отраслях как добыча нефти и газа, транспортировка газа и его хранение, нефтепереработка и нефтеочистка, нефтехимическая и химическая промышленность, производство промышленных газов.
Компания предоставляет услуги для всего жизненного цикла компрессорных установок - от проектирования до обслуживания и продаж запасных частей.
По данным Burckhardt Compression, на клиентов из России приходилось 2-5% ее продаж.
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