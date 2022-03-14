Мировой лидер на рынке промышленных компрессоров отказывается от новых заказов из России

Швейцарская компания Burckhardt Compression, являющаяся одним из мировых лидеров по производству промышленных поршневых компрессоров, объявила об отказе от экспорта своей продукции в Россию. Об этом говорится на ее сайте.

"С большой тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдает за новостями о конфликте между Россией и Украиной. Как следствие, совет директоров и правление решили больше не принимать новые заказы из России или для нее. Решение вступает в силу немедленно", - заявила компания.

Компрессорные системы Burckhardt Compression используются в таких отраслях как добыча нефти и газа, транспортировка газа и его хранение, нефтепереработка и нефтеочистка, нефтехимическая и химическая промышленность, производство промышленных газов.

Компания предоставляет услуги для всего жизненного цикла компрессорных установок - от проектирования до обслуживания и продаж запасных частей.

По данным Burckhardt Compression, на клиентов из России приходилось 2-5% ее продаж.