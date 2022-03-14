В России намечается нехватка специалистов по кибербезопасности — кадры в последнее время утекают за рубеж

В последнее время в России наметился отток ценных кадров в сфере кибербезопасности - как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей фонда «Сколково», связанные с защитой информации стартапы уже зарегистрировали «утечку мозгов» профильных специалистов за рубеж. При этом ожидается, что отток сотрудников именно в данной сфере может быть ограничен со стороны Запада - из-за опасений за собственную безопасность на фоне российской военной агрессии против Украины.

Известно, что фонд «Сколково» и компания «Ростелеком-Солар» провели совместный опрос участников конференции Security Startup Welcome Day, состоявшейся на днях. Хотя стартапы сообщили об утечке экспертов по защите данных за рубеж, результаты исследования показывают, что 72 % стартапов намерены и дальше развивать свои проекты в России, а те, кто ориентировался на зарубежных клиентов, готовы переориентироваться на российские и азиатские направления. При этом перенести свой бизнес за рубеж не против менее трети опрошенных, а 11 % вообще не видят возможности далее работать в стране.

