Кровавый баррель. Как Россия будет жить без нефтедолларов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кровавый баррель. Как Россия будет жить без нефтедолларов

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

Отказ импортеров от поставок энергоресурсов из РФ ведет к стратегическим потерям российской экономики, за счет которой финансируется война в Украине.

Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. Это первые прямые санкции против основного экспортного товара РФ.

"Сегодня я сообщаю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российских нефти и газа. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в портах США. Таким образом, американский народ нанесет еще один мощный удар по путинской военной машине", - сказал американский президент в своем обращении во вторник.

Импорт из России собирается прекратить и Великобритания, но до конца года. В планах и раздумьях по этому поводу пребывает Евросоюз.

Некритический импорт

Стоит признать, что США не столь значительно зависимы от импорта российских энергоносителей, и отказ от них не столь критичен для американской экономики. В 2021 г. российские поставки составили 670 тыс. баррелей в сутки, что составляет 8% от всего импорта энергоносителей в США, или 3% от потребления.

В Великобритании на российские нефтепродукты приходится около 8% потребления страны.

Объем поставок в США российских нефти и нефтепродуктов составил 33 млн т в 2021 г., в Великобританию - 16 млн т. Если учесть, что в прошлом году российский экспорт составил 230 млн т нефти и 144 млн т нефтепродуктов, то в сумме от эмбарго США и Великобритании Россия потеряет около 13% экспортных возможностей.

Что касается российского газа, то раньше в США он закупался незначительно в виде СПГ, да и то в периоды высокого спроса зимой. В Штаты российский газ не поставлялся с 2019 г. А вот в Великобританию за 2021 г. поступило 29 партий российского СПГ против 22-х в 2020-м. Что касается угля, то за весь 2021 г. США купили всего 300 тыс. т российского антрацита. Примерно такие же объемы приходятся на Великобританию.

11 марта стало известно об отказе от российских энергоресурсов Австралии, которая присоединяется к мерам, принятым в США и Великобритании.

"Австралия имеет разнообразные и устойчивые цепочки поставок нефти и достаточные запасы топлива", - заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Марис Пейн.

Российские поставки нефти в Австралию не так велики, но этот шаг важен с точки зрения солидарности и партнерства. Страна может получать нефть из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока.

Согласно официальной статистике, в прошлом году Австралия импортировала из России 147 млн л сырой нефти, или всего 1,2% от общего объема импорта нефти на сумму $73,9 млн.

Медленный Евросоюз

8 марта об отказе от российских энергоресурсов более определенно заговорил и Евросоюз. Европейская комиссия предложила наработки плана, как обеспечить независимость ЕС от российских ископаемых видов топлива. Отказаться хотят к 2027 г., а начать с газа уже в текущем году.

В сообщении ЕК говорится, какие решения будут предпринимать в этом направлении: диверсифицировать поставки газа, ускорить развитие "зеленой" энергетики и заменить газ в отоплении и производстве электроэнергии. Все это может сократить потребность ЕС в российском газе на две трети до конца года.

"Чем быстрее мы перейдем на возобновляемые источники энергии и водород в сочетании с большей энергоэффективностью, тем быстрее мы станем по-настоящему независимыми", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы также наметили регулирование цен, государственную помощь и налоговые меры для защиты европейских домохозяйств и предприятий от воздействия исключительно высоких цен", - отметила комиссар по энергетике Кадри Симсон. Очевидно, такие меры скажутся на стоимости энергоресурсов для самых обычных потребителей. Необходимо будет и сократить потребление, экономить.

К апрелю комиссия намерена представить законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа в ЕС заполнялись не менее чем на 90% их вместимости к 1 октября каждого года.

Всего ЕС импортирует 90% потребляемого газа, а Россия обеспечивает около 45% этого импорта, в разных странах-членах объемы варьируются, например, в Германии это 36%.

Переориентировать поставки

Итак, именно Евросоюз является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. На него приходится 60% экспорта российской нефти и 45% - нефтепродуктов. Отказ от этих объемов вряд ли будет резким.

Заместить российский трубопроводный газ можно с помощью сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и даже Австралии, которая пообещала помочь Европе с еще в конце января.

Потребление газа в Европе - около 400 млрд кубометров в год, 175-185 млрд приходится на импорт из РФ. Для примера: США производит 70 млн т СПГ в год, Катар - 80, Австралия - 90. В сумме это 240 млн т, или 336 млрд кубометров. Для многих производителей СПГ приоритетным являлся рынок Юго-Восточной Азии. Но с учетом нынешних реалий торговля может переориентироваться. По крайней мере, в объеме производства СПГ мировыми лидерами чисто арифметически место для рынка ЕС есть. Теперь в Евросоюзе должны подумать об инфраструктуре. Например, в Германии, которая достаточно зависима от российских поставок, нет СПГ-терминалов. Там уже собираются строить два таких объекта.

Заместить российскую нефть также не станет большой проблемой. Как сообщало агентство Reuters, США могут ослабить санкции против Венесуэлы при условии, что она будет поставлять в Штаты свою нефть. А Европа может наладить поставки с Ближнего Востока.

В такой ситуации напрашивается вопрос, сможет ли Россия найти новых покупателей для своих нефти и газа. Очевидно, поставки нефти можно переориентировать, например, на Китай и Индию, но это займет время и вряд ли осуществимо в таких же объемах. В первую очередь, ограниченная инфраструктура не позволяет сильно увеличить поставки. Это же касается и газа. Для сравнения: Россия поставляет в Китай всего 38 млрд куб. м в год против 200 млрд в западном направлении.

Потери России

Характерно, что поставки для России нефти и нефтепродуктов в США, Британию и Канаду закроются не сейчас, а спустя 45 дней после принятия решения, то есть к концу апреля. Это сделано для того, чтобы прошли уже законтрактованные и проплаченные объемы. Однако не факт, что эти поставки будут, хотя бы потому, что транспортные возможности из-за санкций сейчас ненадежны. Еще одна проблема - трудности с платежами за товар из-за введенных санкций, которые осложняют торговые операции.

Важно также отметить, что спрос на российскую нефть может сокращаться и безо всяких официальных ограничений. У этого товара сейчас крайне негативный, кровавый имидж. Например, в начале марта компания Shell приобрела партию российской нефти марки Urals с хорошей скидкой в $28,45 на барреле. Это обернулось для компании имиджевыми проблемами. Ее руководству пришлось извиниться за такое решение и создать фонд помощи Украине, куда пойдет доход от производства на этой нефти.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2021 г. объем экспорта российской сырой нефти составил 230 млн т, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Выручка от поставок при этом увеличилась на 34%, до $110,1 млрд.

Также по данным ФТС РФ, "Газпром" в 2021 г. заработал от экспорта трубопроводного газа $55,507 млрд. Это почти в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Вот масштабы средств, которые теряет Россия - десятки миллиардов долларов.

Естественно, потеря экспортной выручки и дальнейшая девальвация рубля грозят очередным поднятием ключевой ставки Центробанком РФ, которая и так ныне составляет 20%, а также гиперинфляцией. Падение экспорта также приведет к сокращению добычи и консервации производства, потере рабочих мест, дефолтам компаний. Нефтегазовый сектор обеспечивает 15-20% ВВП России, и в разные годы давал 35-50% наполнения бюджета РФ. Так что экспорт нефти и газа напрямую связан с финансированием войны России в Украине. Этим и объясняется важность его бойкота.
 

ПО РУБРИКАМ

15:50 Британская система переводов Paysend останавливает работу в РФ

12:41 Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет работу – НБУ

12:38 ЕС хочет изменить правила для криптовалют – это может запретить Bitcoin и Ethereum

08:32 НБУ на период действия военного положения отменил тарифы на BankID

12.03 PayPal приостанавливает работу в РФ, просит клиентов вывести средства

12.03 Клиенты ПриватБанка могут снимать с карт наличные в банкоматах банка в сумме до 100 тыс грн в сутки

12.03 Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России

12.03 Chainalysis запустила инструменты для выявления подсанкционных криптокошельков

12.03 MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России

12.03 Что нужно знать тем, кто планирует выехать за границу: памятка НБУ

12.03 Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России

12.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.03.22

12.03 Остаток средств на корсчетах банков 12.03.22

12.03 Рынок акций США 11 марта закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,69%

11.03 Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ

• дальше…

09:37 Украина имеет достаточно запасов продовольствия – Минагрополитики

09:34 Нафтогаз начал поставлять газ на ТЭС

08:55 Военное положение: работодатель не может отправлять в отпуск без сохранения зарплаты

08:42 Гендиректор МАГАТЭ решил приехать в Киев

08:38 «Вы — часть экономического фронта». Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе

12.03 6 500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 2 миллиона заявок

12.03 Кабмин упростил порядок исполнения местных бюджетов на период войны

12.03 Bloomberg сообщило, на сколько вырастут цены на продовольствие

12.03 Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам громад, которые будут бесплатно принимать переселенцев - Минрегион

12.03 Украина вводит запрет на экспорт удобрений – Минагрополитики

• дальше…

15:50 Британская система переводов Paysend останавливает работу в РФ

11:54 Кровавый баррель. Как Россия будет жить без нефтедолларов

11:45 Столицу Курдистана в Ираке обстреляли ракетами. Американцы не пострадали

09:21 Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке

09:17 В Финляндии запустили ядерный реактор на 12 лет позже плана

09:14 Что значит уход с российского рынка для бизнеса ФРГ? Фирмы называют цифры

08:53 Американская торговая палата в Украине отправила российских «коллег» «по направлению корабля»

12.03 Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России

12.03 США предоставят Украине военную помощь на сумму $200 млн – Белый дом

12.03 PayPal приостанавливает работу в РФ, просит клиентов вывести средства

12.03 Российская авиационная отрасль из-за санкций вскоре окажется на уровне Ирана и КНДР, - CNN

12.03 Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

12.03 Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси

12.03 Bloomberg сообщило, на сколько вырастут цены на продовольствие

12.03 Все больше российских самолетов теряют необходимые для полетов лицензии

• дальше…

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

12.03 «Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»

11.03 В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»

11.03 В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

11.03 В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих АЗС

10.03 Украина продлила карантин по Covid до конца мая

10.03 В «Дие» появится новое временное цифровое удостоверение «еДокумент» - Шмыгаль

10.03 В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска

07.03 Украинские мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг

04.03 Потери россиян в Украине: более 9 тысяч погибших, 939 бронемашин, самолеты, средства ПВО и т.д.

04.03 За сутки украинская ПВО уничтожила три самолета противника, потери российских вертолетов подсчитываются – Командование Воздушных сил ВСУ

24.02 В Киеве и Киевской области вводят комендантский час с 22:00 до 7:00 утра, транспорт в это время работать не будет

24.02 В Киеве зафиксирована воздушная угроза, при звуке сирены необходимо направляться в укрытие – КГГА

24.02 Зеленский объявил о введении военного положения в Украине

18.02 Внедрение электронной системы здравоохранения повсеместно стимулирует развитие медицины - эксперты

• дальше…

08:38 «Вы — часть экономического фронта». Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе

12.03 США предоставят Украине военную помощь на сумму $200 млн – Белый дом

12.03 Казахстан подтверждает готовность стать посредником в разрешении ситуации в Украине - МИД

11.03 В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины

10.03 Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились

10.03 Президент назначил Юлию Ковалив послом Украины в Канаде

10.03 Министр торговли США: у санкции против РФ нет срока действия

10.03 США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие

10.03 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд

09.03 Порошенко: я делаю все возможное, чтобы поддержать Зеленского

08.03 Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу

08.03 Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции

08.03 Военную помощь Украине поставляют США и еще 14 стран - Пентагон

24.02 Байден верит, что нынешняя ситуация с Россией не продлится долго при условии введения против нее санкций

24.02 «Россия перестанет быть частью мировой экономики»: Байден объявил детали санкций Запада

• дальше…

09:25 В Китае создали установку, которая превращает углекислый газ в экологически чистое топливо

09:01 Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов

12.03 Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России

12.03 Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси

12.03 В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»

12.03 Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender

12.03 eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России

12.03 Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters

11.03 YouTube заявляет о блокировке каналов российских госСМИ по всему миру и прекращении монетизации в РФ

11.03 Британцы поставили рекорд температуры плазмы в компактном термоядерном реакторе — «термояд в каждый дом» обретает черты

11.03 Россию оставили без покемонов. Разработчик и издатель игры Pokemon Go приостановил доступ к своим играм в России

11.03 США отключили в России мобильную спутниковую связь Globalstar

11.03 Россиянам больше нельзя заводить новые аккаунты в облаке Google Cloud

11.03 Google рассказала, какие сервисы для Android скоро получат улучшения и новые возможности

10.03 BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно