Кровавый баррель. Как Россия будет жить без нефтедолларов

Алексей Гавриленко / Деловая столица

Отказ импортеров от поставок энергоресурсов из РФ ведет к стратегическим потерям российской экономики, за счет которой финансируется война в Украине.

Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. Это первые прямые санкции против основного экспортного товара РФ.

"Сегодня я сообщаю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российских нефти и газа. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в портах США. Таким образом, американский народ нанесет еще один мощный удар по путинской военной машине", - сказал американский президент в своем обращении во вторник.

Импорт из России собирается прекратить и Великобритания, но до конца года. В планах и раздумьях по этому поводу пребывает Евросоюз.

Некритический импорт

Стоит признать, что США не столь значительно зависимы от импорта российских энергоносителей, и отказ от них не столь критичен для американской экономики. В 2021 г. российские поставки составили 670 тыс. баррелей в сутки, что составляет 8% от всего импорта энергоносителей в США, или 3% от потребления.

В Великобритании на российские нефтепродукты приходится около 8% потребления страны.

Объем поставок в США российских нефти и нефтепродуктов составил 33 млн т в 2021 г., в Великобританию - 16 млн т. Если учесть, что в прошлом году российский экспорт составил 230 млн т нефти и 144 млн т нефтепродуктов, то в сумме от эмбарго США и Великобритании Россия потеряет около 13% экспортных возможностей.

Что касается российского газа, то раньше в США он закупался незначительно в виде СПГ, да и то в периоды высокого спроса зимой. В Штаты российский газ не поставлялся с 2019 г. А вот в Великобританию за 2021 г. поступило 29 партий российского СПГ против 22-х в 2020-м. Что касается угля, то за весь 2021 г. США купили всего 300 тыс. т российского антрацита. Примерно такие же объемы приходятся на Великобританию.

11 марта стало известно об отказе от российских энергоресурсов Австралии, которая присоединяется к мерам, принятым в США и Великобритании.

"Австралия имеет разнообразные и устойчивые цепочки поставок нефти и достаточные запасы топлива", - заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Марис Пейн.

Российские поставки нефти в Австралию не так велики, но этот шаг важен с точки зрения солидарности и партнерства. Страна может получать нефть из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока.

Согласно официальной статистике, в прошлом году Австралия импортировала из России 147 млн л сырой нефти, или всего 1,2% от общего объема импорта нефти на сумму $73,9 млн.

Медленный Евросоюз

8 марта об отказе от российских энергоресурсов более определенно заговорил и Евросоюз. Европейская комиссия предложила наработки плана, как обеспечить независимость ЕС от российских ископаемых видов топлива. Отказаться хотят к 2027 г., а начать с газа уже в текущем году.

В сообщении ЕК говорится, какие решения будут предпринимать в этом направлении: диверсифицировать поставки газа, ускорить развитие "зеленой" энергетики и заменить газ в отоплении и производстве электроэнергии. Все это может сократить потребность ЕС в российском газе на две трети до конца года.

"Чем быстрее мы перейдем на возобновляемые источники энергии и водород в сочетании с большей энергоэффективностью, тем быстрее мы станем по-настоящему независимыми", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы также наметили регулирование цен, государственную помощь и налоговые меры для защиты европейских домохозяйств и предприятий от воздействия исключительно высоких цен", - отметила комиссар по энергетике Кадри Симсон. Очевидно, такие меры скажутся на стоимости энергоресурсов для самых обычных потребителей. Необходимо будет и сократить потребление, экономить.

К апрелю комиссия намерена представить законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа в ЕС заполнялись не менее чем на 90% их вместимости к 1 октября каждого года.

Всего ЕС импортирует 90% потребляемого газа, а Россия обеспечивает около 45% этого импорта, в разных странах-членах объемы варьируются, например, в Германии это 36%.

Переориентировать поставки

Итак, именно Евросоюз является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. На него приходится 60% экспорта российской нефти и 45% - нефтепродуктов. Отказ от этих объемов вряд ли будет резким.

Заместить российский трубопроводный газ можно с помощью сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и даже Австралии, которая пообещала помочь Европе с еще в конце января.

Потребление газа в Европе - около 400 млрд кубометров в год, 175-185 млрд приходится на импорт из РФ. Для примера: США производит 70 млн т СПГ в год, Катар - 80, Австралия - 90. В сумме это 240 млн т, или 336 млрд кубометров. Для многих производителей СПГ приоритетным являлся рынок Юго-Восточной Азии. Но с учетом нынешних реалий торговля может переориентироваться. По крайней мере, в объеме производства СПГ мировыми лидерами чисто арифметически место для рынка ЕС есть. Теперь в Евросоюзе должны подумать об инфраструктуре. Например, в Германии, которая достаточно зависима от российских поставок, нет СПГ-терминалов. Там уже собираются строить два таких объекта.

Заместить российскую нефть также не станет большой проблемой. Как сообщало агентство Reuters, США могут ослабить санкции против Венесуэлы при условии, что она будет поставлять в Штаты свою нефть. А Европа может наладить поставки с Ближнего Востока.

В такой ситуации напрашивается вопрос, сможет ли Россия найти новых покупателей для своих нефти и газа. Очевидно, поставки нефти можно переориентировать, например, на Китай и Индию, но это займет время и вряд ли осуществимо в таких же объемах. В первую очередь, ограниченная инфраструктура не позволяет сильно увеличить поставки. Это же касается и газа. Для сравнения: Россия поставляет в Китай всего 38 млрд куб. м в год против 200 млрд в западном направлении.

Потери России

Характерно, что поставки для России нефти и нефтепродуктов в США, Британию и Канаду закроются не сейчас, а спустя 45 дней после принятия решения, то есть к концу апреля. Это сделано для того, чтобы прошли уже законтрактованные и проплаченные объемы. Однако не факт, что эти поставки будут, хотя бы потому, что транспортные возможности из-за санкций сейчас ненадежны. Еще одна проблема - трудности с платежами за товар из-за введенных санкций, которые осложняют торговые операции.

Важно также отметить, что спрос на российскую нефть может сокращаться и безо всяких официальных ограничений. У этого товара сейчас крайне негативный, кровавый имидж. Например, в начале марта компания Shell приобрела партию российской нефти марки Urals с хорошей скидкой в $28,45 на барреле. Это обернулось для компании имиджевыми проблемами. Ее руководству пришлось извиниться за такое решение и создать фонд помощи Украине, куда пойдет доход от производства на этой нефти.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2021 г. объем экспорта российской сырой нефти составил 230 млн т, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Выручка от поставок при этом увеличилась на 34%, до $110,1 млрд.

Также по данным ФТС РФ, "Газпром" в 2021 г. заработал от экспорта трубопроводного газа $55,507 млрд. Это почти в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Вот масштабы средств, которые теряет Россия - десятки миллиардов долларов.

Естественно, потеря экспортной выручки и дальнейшая девальвация рубля грозят очередным поднятием ключевой ставки Центробанком РФ, которая и так ныне составляет 20%, а также гиперинфляцией. Падение экспорта также приведет к сокращению добычи и консервации производства, потере рабочих мест, дефолтам компаний. Нефтегазовый сектор обеспечивает 15-20% ВВП России, и в разные годы давал 35-50% наполнения бюджета РФ. Так что экспорт нефти и газа напрямую связан с финансированием войны России в Украине. Этим и объясняется важность его бойкота.