Все больше российских самолетов теряют необходимые для полетов лицензии

Многие российские самолеты теряют разрешение на эксплуатацию, необходимое для любых перелетов, поскольку авиарегуляторы отзывают сертификаты.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Многие коммерческие самолеты, которые до сих пор летают в России, потеряли свои лицензии из-за дальнейших последствий международных санкций, направленных против авиационного сектора страны в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Авиационный регулятор Бермудских островов поздно в пятницу заявил, что остановил действие сертификатов летной годности на все самолеты из своего реестра, эксплуатируемые Россией. Этот документ является условием для продолжения их полетов по международным соглашениям.

Самый большой реестр российских самолетов имеют именно Бермудские острова, за которыми следуют Кипр и Ирландия.

Международная организация гражданской авиации, авиационное подразделение ООН, в пятницу заявила, что Россия пытается потребовать от своих авиакомпаний регистрации внутри страны, но такая сертификация будет недействительной.