Россия запретила банкам выдавать наличную валюту

Центробанк России дополнительно запретил выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам.

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Да, средства с валютного счета в банках россияне могут снять в любом объеме, но только в рублях. По предварительным ограничениям допускалась выдача до 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Кроме того, с 12 марта средства, полученные в виде перевода из банка за пределами РФ, а также из электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

Такие ограничения будут действовать до 9 сентября 2022 года.