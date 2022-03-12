British American Tobacco уходит из России и переносит производство в другую страну

Табачный гигант British American Tobacco принял решение уйти с российского рынка и перенести производство в другую страну. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"Мы пришли к выводу, что право собственности ВАТ на бизнес в России больше не является устойчивым в текущих условиях", - указано в заявлении.

У ВАТ в России 2500 сотрудников, включая рабочих табачной фабрики в Санкт-Петербурге.

После переноса производства в другую страну, ВАТ полностью завершит свое присутствие в РФ.

В 2021 году на Украину и Россию приходилось 3% выручки ВАТ.

Ранее, 9 марта, в British American Tobacco сообщали, что продолжат работать в России, но приостановят все запланированные капиталовложения.