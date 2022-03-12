Россию оставили без покемонов. Разработчик и издатель игры Pokemon Go приостановил доступ к своим играм в России

Niantic стала очередным издателем игр, который приостановил работу в России. Самое известное игровое приложение, созданное и изданное Niantic - Pokemon Go - недоступно для скачивания в России и Белоруссии. Скоро перестанут работать и сами игры для жителей двух стран.

Мы вместе с мировым сообществом надеемся на мир и быстрое разрешение насилия и страданий в Украине. Игры Niantic больше не доступны для скачивания в России и Белоруссии, и в ближайшее время игровой процесс там также будет приостановлен.

Niantic



Напомним, ранее Nintendo приостановила поставки игровых консолей Switch в Россию, также свою деятельность в России прекратили Electronic Arts и Activision Blizzard, CD Projekt RED и Rockstar.