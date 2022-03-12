Финансовые новости
- |
- 12.03.22
- |
- 17:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Российские банки резко увеличили выдачу карт китайской платежной системы
17:20 11.03.2022 |
Российские банки фиксируют всплеск спроса на оформление карт китайской платежной системы UnionPay.
Об этом пишет Коммерсант.
Отмечается, что около десятка российских банков выпускают такие карты, но рассматривают такую возможность и целый ряд других крупных кредитных организаций.
Газпромбанк только за 9 марта выдал 1 тыс. пластиковых и 3,7 тыс. виртуальных карт, хотя прежде выдавали в среднем около 400 карт в месяц. В банке "Зенит" указали, что в настоящее время поток заявок увеличился до 1 тыс. штук в день, до 6 марта спрос на них был невысоким.
Россельхозбанк с 2017 года уже выпустил несколько сотен тысяч карт UnionPay (около 4% от общего портфеля банка). За минувшую неделю в банке выпустили в несколько десятков раз больше карт, чем за сравнимый период в прошлом.
Всего карты UnionPay выпускают десять российских банков. Сбербанк, Тинькофф-банк, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, "Юмани" прорабатывают возможность выпуска кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay. Этот процесс может занять несколько месяцев, оценивают эксперты.
Спрос на карты китайской платежной системы подстегнул уход с российского рынка других международных платежных систем (невозможность использования карт Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, как за рубежом, так и для трансграничных платежей), а также слабая представленность платежной системы "Мир" за рубежом.
UnionPay указывает, что ее картами можно пользоваться в 180 странах. При пользовании таких карт есть определенные ограничения. В частности, такую карту не привяжешь к сервису ApplePay.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
|Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт на границе с Украиной, чтобы втянуть ВС РБ в войну - Командование ВС ВСУ
|Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg сообщило, на сколько вырастут цены на продовольствие
|Все больше российских самолетов теряют необходимые для полетов лицензии
|Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России
|Европейцы заявили, что Россия ставит под угрозу переговоры с Ираном
|MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России
|Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender
Это интересно
|Россиянам больше нельзя заводить новые аккаунты в облаке Google Cloud
|Google рассказала, какие сервисы для Android скоро получат улучшения и новые возможности
|BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России
|Sony прекратила продажи PlayStation и закрыла PlayStation Store в России
|YouTube отключил все функции монетизации на территории России
|Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ
|Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России