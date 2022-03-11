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Domino's Pizza приостанавливает инвестиции в РФ, но рестораны продолжат работу
14:09 11.03.2022 |
Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza, компания DP Eurasia, приостановила инвестиции в Россию, но 188 ресторанов продолжают работу в стране.
Об этом говорится в заявлении компании.
Также компания временно перестанет получать роялти от российских операторов.
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