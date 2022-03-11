Гостиничная сеть Marriott решила закрыть корпоративный офис в Москве и прекратить инвестиции в России

"Мы приняли решение закрыть наш корпоративный офис в Москве, приостановить открытие новых отелей, а также все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России", - указывается в сообщении сети, объявившей о работе над соблюдением санкций.

В нем также уточняется, что отели сети в России принадлежат третьим лицам. Гостиничная сеть продолжает оценивать возможность их работы.

Компания Marriott International является одной из ведущих компаний по управлению сетью отелей. В ее управлении более 7,3 тысячи гостиниц в 120 странах мира.