Норвежский производитель удобрений Yara прекратит закупки в России

Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила, что прекращает закупки у нескольких российских компаний из-за последних санкций ЕС, говорится в сообщении биржи Осло.

"В результате дополнительных санкций ЕС, введенных 9 марта 2022 года, Yara прекратила закупки у поставщиков, связанных с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями России. В настоящее время Yara пересматривает подробный объем и влияние санкций", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Yara будет использовать свою глобальную производственную систему, чтобы продолжать обслуживать клиентов и обеспечивать непрерывность цепочек поставок продуктов питания. "Тем не менее, Yara выражает свою обеспокоенность глобальной продовольственной безопасностью и призывает правительство принять меры для защиты цепочек поставок продуктов питания и снижения зависимости от России", - отметили в компании.

Yara является международной компанией с производством, продажами и услугами, научными исследованиями и поддержкой в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии. В январе компания Yara International, крупный партнер "Беларуськалия", сообщила, что намерена к 1 апреля свернуть импорт калия из Белоруссии из-за трудностей с цепочкой поставок, вызванных международными санкциями в отношении этой страны.