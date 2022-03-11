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Норвежский производитель удобрений Yara прекратит закупки в России
11:27 11.03.2022 |
Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила, что прекращает закупки у нескольких российских компаний из-за последних санкций ЕС, говорится в сообщении биржи Осло.
"В результате дополнительных санкций ЕС, введенных 9 марта 2022 года, Yara прекратила закупки у поставщиков, связанных с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями России. В настоящее время Yara пересматривает подробный объем и влияние санкций", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что Yara будет использовать свою глобальную производственную систему, чтобы продолжать обслуживать клиентов и обеспечивать непрерывность цепочек поставок продуктов питания. "Тем не менее, Yara выражает свою обеспокоенность глобальной продовольственной безопасностью и призывает правительство принять меры для защиты цепочек поставок продуктов питания и снижения зависимости от России", - отметили в компании.
Yara является международной компанией с производством, продажами и услугами, научными исследованиями и поддержкой в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии. В январе компания Yara International, крупный партнер "Беларуськалия", сообщила, что намерена к 1 апреля свернуть импорт калия из Белоруссии из-за трудностей с цепочкой поставок, вызванных международными санкциями в отношении этой страны.
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