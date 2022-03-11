Disney приостановит работу в России

Американская компания The Walt Disney Company приостановит весь бизнес в России, включая производство и лицензирование контента и своих продуктов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды бизнеса в России", - сообщила компания.

К тому же компания приостановит деятельность Disney Cruise Line, журнал и туры National Geographic, производство местного контента и линейные каналы.

Disney также заявил, что некоторым предприятиям, включая линейные каналы и лицензирование контента и продуктов, потребуется время, чтобы приостановит деятельность из-за договорных нюансов. В то же время компания отметила, что другие продукты бизнеса будут приостановлены немедленно.