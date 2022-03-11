Казахстанская Air Astana приостанавливает полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - говорится в сообщении.

Поясняется, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. "Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", - отмечается в сообщении.

Ранее Air Astana сообщила, что временно прекратила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России по производственным причинам.

Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.