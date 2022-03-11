Из России запретили вывозить мониторы, проекторы, турбины, медицинское оборудование

Правительство РФ определило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые запрещается вывозить из страны до конца 2022 года. Как утверждается, эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.

На сайте правительства Российской Федерации упоминается технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

"Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке. Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утверждённый отдельным постановлением Правительства. Оно подразумевает, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды."

Также постановлением Правительства РФ временно ограничен вывоз из России некоторых видов лесоматериалов.